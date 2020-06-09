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В Украине от COVID-19 выздоровели более 12 тысяч человек, 810 – умерли

Вторник, 9 июня 2020, 09:00

За сутки 8 июня, в выходной, коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине подтвердили у 394 человек, выздоровели 217 человек, 13 заболевших скончались.

Источник: данные ЦОЗ и СНБО

Детали: Всего за время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 27 856 человек, из них 12 412 человек выздоровели, а 810 человек скончались.

 
Инфографика МОЗ

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что больше всего случаев за предыдущие сутки зафиксировано во Львовской области (49), Закарпатской области (39), Житомирской области (38) и в городе Киев (33).

По данным СНБО, ни одного случая за сутки не зафиксировано в шести областях: Днепропетровской, Хмельницкой, Николаевской, Полтавской, Херсонской и Луганской.

Летальные случаи произошли: в Киеве – 2, в Ровенской области – 4, во Львовской области – 2, в Харьковской области – 2, в Винницкой, Волынской и Кировоградской областях – по 1-му.

 
Инфографика УП

8 июня было проведено 8 080 тестов, из них 6 359 – методом ПЦР, а 1721 – тест ИФА.

Из 394 новых больных – 39 детей и 34 медработника.

Госпитализировали в дополнительный выходной 59 человек.

УП, дополнено
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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