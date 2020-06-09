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Иран заявил, что по делу о сбитом самолете МАУ есть шестеро задержаных

Вторник, 9 июня 2020, 14:36
Иран заявил, что по делу о сбитом самолете МАУ есть шестеро задержаных
IRNA

Судебные власти Ирана заявляют, что были задержаны шестеро подозреваемых по делу о сбитом в небе страны авиалайнере "Международных авиалиний Украины".

Источник: иранское правительственное информагентство IRNA со ссылкой на представителя судебной власти страны Голамхосейна Эсмаили

Детали: По его словам, до настоящего времени по делу о сбитом украинском самолете были задержаны шестеро подозреваемых, трое из них уже освобождены под залог, еще трое находятся под стражей.

Напомним: 8 января в Иране разбился самолет рейса "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек.

Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.

В начале июня МИД Ирана заявил, что расследование катастрофы украинского самолета Boeing-737 почти завершено.

В то же время Иран отказывается предоставить Украине "черные ящики" авиалайнера.

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