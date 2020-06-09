Проректор университета в Киеве попался на взятке в 224 тысячи
Вторник, 9 июня 2020, 16:24
Правоохранители задержали проректора по международным связям одного из столичных университетов при получении неправомерной выгоды в сумме 224 тысяч гривен.
Источник: прокуратура Киева
Детали: Согласно материалам следствия, проректор (по данным УП речь идет о частном вузе -ред.) требовал указанные средства за содействие в получении документов для въезда на территорию Украины 8 иностранцам путем оформления приглашений на учебу.
Задержали мужчину во вторник 9 июня прямо в университете непосредственно после получения им указанной суммы средств.
Решается вопрос сообщение о подозрении и избрании задержанному меры пресечения.
Украинская правда