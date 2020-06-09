Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмыгаль покажет нардепам новую Программу действий на следующей неделе

Вторник, 9 июня 2020, 21:21
Шмыгаль покажет нардепам новую Программу действий на следующей неделе

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин будет просить вынести новую программу на рассмотрение парламента и поддержать ее 18-19 июня.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Президент Владимир Зеленский встретился с членами Кабинета министров, представителями парламентских комитетов, а также руководством правоохранительных органов. Зеленский уверяет, что правительство готово до конца этой недели представить обновленный вариант Программы действий.

По словам Шмыгаля, документ доработан с учетом предложений всех комитетов, задач по политическим программ Зеленского и партии "слуг народа".

Прямая речь Шмыгаля: "Это структурный документ, который состоит из двух разделов. Первый - это антикризисный раздел. Второй - долгосрочные приоритеты деятельности правительства. Каждый из разделов совпадает с теми направлениями стратегии, которые есть в министерствах. Каждый раздел содержит ожидаемые результаты и показатели, как и положено такой программе".

Напомним: 4 июня Рада підтримала рішення про відправлення на доопрацювання програми дій уряду Дениса Шмигаля.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ШмыгальЗеленскийКабинет министровВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Шмыгаль
Шмыгаль рассказал, что будет с армией после войны: призыва, как сейчас не будет
Дефицита горючего в Украине не ожидается – Шмыгаль
Всемирный банк и доноры предоставят Украине $1,76 млрд помощи – Шмыгаль
Последние новости
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
Все новости...
Реклама: