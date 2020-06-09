Шмыгаль покажет нардепам новую Программу действий на следующей неделе

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин будет просить вынести новую программу на рассмотрение парламента и поддержать ее 18-19 июня.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Президент Владимир Зеленский встретился с членами Кабинета министров, представителями парламентских комитетов, а также руководством правоохранительных органов. Зеленский уверяет, что правительство готово до конца этой недели представить обновленный вариант Программы действий.

По словам Шмыгаля, документ доработан с учетом предложений всех комитетов, задач по политическим программ Зеленского и партии "слуг народа".

Прямая речь Шмыгаля: "Это структурный документ, который состоит из двух разделов. Первый - это антикризисный раздел. Второй - долгосрочные приоритеты деятельности правительства. Каждый из разделов совпадает с теми направлениями стратегии, которые есть в министерствах. Каждый раздел содержит ожидаемые результаты и показатели, как и положено такой программе".

Напомним: 4 июня Рада підтримала рішення про відправлення на доопрацювання програми дій уряду Дениса Шмигаля.