В Киеве снова - плюс сотня больных коронавирусом, все больше пациентов в тяжелом состоянии

За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 101 киевлянина, среди них - 7 медиков.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 101 человека. Заболели том числе и 7 медиков. На сегодня в столице уже 5138 подтвержденных случаев заболевания COVID-19".

Детали: Среди заболевших прошедшие сутки 46 женщин в возрасте от 19 до 83 лет и три девочки, которым 1, 6 и 14 лет. 48 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет и четверо мальчиков от 1 месяца до 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском и Днепровском районах - по 15. В Дарницком - 14, в Деснянском районе - 11 случаев.

Выздоровели за сутки 35 человек. Всего коронавирус преодолели 1598 жителей Киева.

Мэр Киева отметил, что в городе увеличивается количество больных коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии. Их сейчас 48.

Прямая речь: "Отмечу, что в больницах столицы сегодня находятся 274 больных коронавирусом. В том числе, 11 детей. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 66 жителей столицы. К сожалению, увеличивается количество больных в тяжелом состоянии. Их на сегодня 48. 7 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких".

Дополнительно: По словам Кличко, не утихает и пневмония. С таким диагнозом в медучреждениях города лечатся 442 больных. Только за прошедшие сутки госпитализировали 40 пациентов.