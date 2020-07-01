Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ наращивает силы на крымском направлении – Наев

Среда, 1 июля 2020, 13:29
ВСУ наращивает силы на крымском направлении – Наев

Командующий объединенных сил Сергей Наев сообщил, что вооруженные силы работают над повышением боевых возможностей на крымском направлении.

Источник: Наев в комментарии "РБК-Украина"

Прямая речь: "Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил РФ по наращиванию военной силы за короткое время. Поэтому уже выполнили определенную часть работ по повышению боевых возможностей наших войск на этом направлении и продолжаем эту работу каждый день. Ситуация контролируемая".

Детали: По словам командующего ООС, украинская разведка не располагает информацией об активизации сил оккупантов со стороны Крыма.

В то же время, там готовятся к самым масштабным военных учениям "Кавказ 2020". В Крым съедутся тысячи военных РФ.

По мнению бывшего командующего силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, оккупанты могут попытаться захватить плотину в Херсонской области, которая не пропускает воду в Крым.

Читайте также: Что происходит с оккупированным Крымом без днепровской воды. 13 фактов

Темы: КрымоккупацияводаРосcияВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Крым
В Крыму беспилотник повредил 4 админздания – оккупационные "власти"
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму
Последние новости
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
Все новости...
Реклама: