ВСУ наращивает силы на крымском направлении – Наев

Командующий объединенных сил Сергей Наев сообщил, что вооруженные силы работают над повышением боевых возможностей на крымском направлении.

Источник: Наев в комментарии "РБК-Украина"

Прямая речь: "Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил РФ по наращиванию военной силы за короткое время. Поэтому уже выполнили определенную часть работ по повышению боевых возможностей наших войск на этом направлении и продолжаем эту работу каждый день. Ситуация контролируемая".

Детали: По словам командующего ООС, украинская разведка не располагает информацией об активизации сил оккупантов со стороны Крыма.

В то же время, там готовятся к самым масштабным военных учениям "Кавказ 2020". В Крым съедутся тысячи военных РФ.

По мнению бывшего командующего силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, оккупанты могут попытаться захватить плотину в Херсонской области, которая не пропускает воду в Крым.

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