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Совбез ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня из-за пандемии

Среда, 1 июля 2020, 20:53
Совбез ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня из-за пандемии
un.org

Совет Безопасности ООН утвердил резолюцию, предусматривающую немедленное прекращение огня во всех вооруженных конфликтах и ​​обеспечение гуманитарной паузы в связи с пандемией коронавируса.

Источник: прес-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в Facebook

Прямая речь Николенко: "Через 100 дней после призыва генсекретаря ООН к глобальному прекращению огня на время пандемии COVID-19 Совбез сегодня наконец одобрил долгожданную резолюцию".

Детали: Документ требует немедленного прекращения боевых действий и призывает к гуманитарной паузы на 90 дней.

Под эту резолюцию подпадает также война на Донбассе.

 
 

Украинская правда

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Темы: ООНкоронавирусэпидемиякарантинДонбасс
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