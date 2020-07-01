Совбез ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня из-за пандемии
Среда, 1 июля 2020, 20:53
Совет Безопасности ООН утвердил резолюцию, предусматривающую немедленное прекращение огня во всех вооруженных конфликтах и обеспечение гуманитарной паузы в связи с пандемией коронавируса.
Источник: прес-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в Facebook
Прямая речь Николенко: "Через 100 дней после призыва генсекретаря ООН к глобальному прекращению огня на время пандемии COVID-19 Совбез сегодня наконец одобрил долгожданную резолюцию".
Детали: Документ требует немедленного прекращения боевых действий и призывает к гуманитарной паузы на 90 дней.
Под эту резолюцию подпадает также война на Донбассе.
Украинская правда