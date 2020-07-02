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Польша отменила 14-дневный карантин для пассажиров самолетов из Украины

Четверг, 2 июля 2020, 08:41

Польша освободила от обязательного 14-дневного карантина пассажиров, прибывающих авиарейсами из Украины.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие разъяснения размещены на сайте Пограничной службы Польши.

Сообщается, что после отмены контроля на внутренних границах ЕС (в полночь с 12 на 13 июня), на этих границах нет также санитарного контроля и обязанности проходить карантин для тех, кто прибывает в Польшу.

Однако, на внешней границе ЕС в дальнейшем действуют ограничения, в частности относительно въезда иностранцев в Польше и требование карантина.

Но есть ряд исключений для лиц, которые после пересечения польской границы от карантина освобождаются. "Пассажиры воздушных судов, осуществляющих международный рейс из аэропорта, расположенного на территории: Черногории, Грузии, Японии, Канады, Республики Албания, Республики Корея и Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, что въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий украинцев. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

Напомним, Польша с 1 июля возобновила воздушное сообщение с Украиной. Соответствующее распоряжение будет действовать две недели.

Как известно, Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам из так называемого "безопасного" списка, в который входят 15 стран.

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Темы: Польшакарантинкоронавирусграница


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