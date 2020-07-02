Порошенко просит не увольнять Смолия

Пятый президент Петр Порошенко и партия "Евросолидарнисть" призвала президента Владимира Зеленского отозвать представление об увольнении главы Нацбанка Якова Смолия.

Источник: брифинг Порошенко и "Евросолидарности" 2 июля

Прямая речь: "Мы немедленно созвали брифинг, чтобы напрямую обратиться к Владимиру Александровичу. Отзовите заявление. Верните его Смолию без рассмотрения.

Как сейчас выразился один из инвесторов - это будет ситуация, когда уйдет последний взрослый, оставив в доме Украины подростков, находящихся под воздействием алкоголя со спичками".

Детали: По его словам, первые результаты заявления Смолия уже ощущаются. Это, в частности, курс межбанка, который вырос с 26,60 до 27,25 грн и отмена договора о размещении еврооблигаций на более чем 1 млрд грн.

Предшественник Зеленского считает, что таким образом президент напугает иностранных инвесторов, которые уйдут из Украины и больше не вернутся.

Также Порошенко призвал Смолия отозвать свое заявление и не сдаваться.

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Напомним: