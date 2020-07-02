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Порошенко просит не увольнять Смолия

Четверг, 2 июля 2020, 11:49
Порошенко просит не увольнять Смолия

Пятый президент Петр Порошенко и партия "Евросолидарнисть" призвала президента Владимира Зеленского отозвать представление об увольнении главы Нацбанка Якова Смолия.

Источник: брифинг Порошенко и "Евросолидарности" 2 июля

Прямая речь: "Мы немедленно созвали брифинг, чтобы напрямую обратиться к Владимиру Александровичу. Отзовите заявление. Верните его Смолию без рассмотрения.

Как сейчас выразился один из инвесторов - это будет ситуация, когда уйдет последний взрослый, оставив в доме Украины подростков, находящихся под воздействием алкоголя со спичками".

Детали: По его словам, первые результаты заявления Смолия уже ощущаются. Это, в частности, курс межбанка, который вырос с 26,60 до 27,25 грн и отмена договора о размещении еврооблигаций на более чем 1 млрд грн.

Предшественник Зеленского считает, что таким образом президент напугает иностранных инвесторов, которые уйдут из Украины и больше не вернутся.

Также Порошенко призвал Смолия отозвать свое заявление и не сдаваться.

Читайте детальнее: Национальный банк теряет голову: почему Смолий подает в отставку и кто его заменит

Напомним:

  • 1 июля глава Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".
  • Ранее Смолий заявлял о том, что намерен оставаться на должности главы до конца своей каденции – 2025 года.
  • Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018 года, когда Верховная Рада поддержала увольнение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.
  • Собеседники ЭП в Верховной Раде сообщили, что сейчас рассматриваются три возможные кандидатуры на должность главы НБУ.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: НБУПорошенкоЗеленскийувольнение
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