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Мэр Чернигова получил в наследство 138 миллионов и дом на 700 кв.м

Четверг, 2 июля 2020, 12:43
Фото c Facebook

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко получил в наследство более 138 миллионов гривен и дом на более чем 700 кв.м.

Источник: сообщение о существенных изменениях имущественном состоянии от 2 июля, опубликованное на сайте Госреестра деклараций

Детали: В сообщении Атрошенко указал, что 26 июня получил в наследство от своего отца деньги на общую сумму 138 миллионов 411 тысяч 635 гривен (семь различных сумм), а также жилой дом в Чернигове площадью 783,1 кв. м и стоимостью 6 миллионов 900 тысяч 826 гривен.

С начала года Атрошенко подает уже четвертое сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии.

В частности, 31 марта он сообщил о пожертвовании 100 тысяч на закупку медицинского оборудования, 9 апреля – о финансировании закупки аппарата искусственной вентиляции легких стоимостью 430 тысяч гривен.

А 3 июня Атрошенко задекларировал 1 миллион гривен дивидендов, полученных от ЧП "Агро-Трейдер".

Украинская правда
Темы: Черниговдекларацииместная власть


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