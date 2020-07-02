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На одном из украинских курортов накрыли крупную ботоферму

Четверг, 2 июля 2020, 15:38
Фото zaxid.net

Служба безопасности Украины заявляет, что блокировала в Бердянске работу ботофермы, управляемой из Российской Федерации.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Служба безопасности Украины блокировала в Бердянске деятельность ботофермы, которая входила в разветвленную межрегиональную сеть, управляемую из России.

Информационные "вбросы", которые отрабатывала ботоферма, были направлены на создание панических настроений во время пандемии коронавируса и дискредитацию действий украинской власти".

Детали: Оборудовал ботоферму житель Бердянска. Она была обеспечена всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением, а ее мощности позволяли генерировать фейки и манипулятивные материалы от имени более 500 "ботов". 

 
Фото СБУ

Для регистрации аккаунтов злоумышленник использовал SIM-карты как украинских, так и российских мобильных операторов.

Во время обыска правоохранители изъяли компьютерную технику со специальным программным обеспечением, техническое оборудование и почти 900 карточек украинских и российских мобильных операторов.

Разоблачение ботофермы осуществлялось под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области.

Украинская правда
Темы: СБУЗапорожская областьинтернет


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