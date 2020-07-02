"Запретить ватные партии": националисты собрались на акцию в центре Киева
Акция националистических организаций с требованием запрета деятельности в Украине пророссийских политических партий проходит в центре Киева в четверг днем.
Источник: "Интерфакс-Украина" с места событий, "Укринформ"
Детали: По состоянию на 15:40 на Софийской площади собралось около 1 тысячи представителей националистических организаций, преимущественно Национального корпуса. Часть из них держит в руках флаги организаций, также развернут большей плакат с надписью "Запретить ватные партии".
Среди требований - запрет Партии Шария, а также других партий, которые, как утверждают участники акции, финансируются из Росии. Заявленное название акции: "Требование нации - запрет пророссийских организаций".
После сбора участники акции выдвинулись организованной колонной от площади по улице Владимирской в сторону здания Службы безопасности Украины. При этом автомобильное движение по улице Владимирской на этом отрезке полностью перекрыто.
Лишь у части собравшихся есть защитные маски. Также в группах и колонне не соблюдаются нормы социальной дистанции.
Ожидается, что активисты проведут акцию у зданий СБУ и здания Министерства юстиции.
Участников акции сопровождает несколько десятков правоохранителей, в том числе полиции диалога, а также патрульные автомобили.