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"Запретить ватные партии": националисты собрались на акцию в центре Киева

Четверг, 2 июля 2020, 16:19
Укринформ

Акция националистических организаций с требованием запрета деятельности в Украине пророссийских политических партий проходит в центре Киева в четверг днем.

Источник: "Интерфакс-Украина" с места событий, "Укринформ"

Детали: По состоянию на 15:40 на Софийской площади собралось около 1 тысячи представителей националистических организаций, преимущественно Национального корпуса. Часть из них держит в руках флаги организаций, также развернут большей плакат с надписью "Запретить ватные партии".

 

Среди требований - запрет Партии Шария, а также других партий, которые, как утверждают участники акции, финансируются из Росии. Заявленное название акции: "Требование нации - запрет пророссийских организаций".

После сбора участники акции выдвинулись организованной колонной от площади по улице Владимирской в сторону здания Службы безопасности Украины. При этом автомобильное движение по улице Владимирской на этом отрезке полностью перекрыто.

Лишь у части собравшихся есть защитные маски. Также в группах и колонне не соблюдаются нормы социальной дистанции.

 
нацкорпус

Ожидается, что активисты проведут акцию у зданий СБУ и здания Министерства юстиции.

Участников акции сопровождает несколько десятков правоохранителей, в том числе полиции диалога, а также патрульные автомобили.

Темы: акцииКиевпартии


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