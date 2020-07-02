В автобусе, который попал в ДТП в Польше, были десятки украинцев

В автобусе, который сегодня днем ​​попал в ДТП в Польше с участием двух грузовиков, ехали граждане Украины.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", об этом корреспонденту издания сообщили в генконсульстве Украины в Кракове.

"На автодороге №1 вблизи города Богуславице Ченстоховского уезда Силезского воеводства произошло ДТП с участием грузовиков и автобуса украинского перевозчика. В нем находилось около 40 граждан Украины. В результате аварии повреждения различной степени получили 16 человек, из которых шесть человек госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии ", - сообщили в консульстве. Детей среди пострадавших нет.

Польские СМИ ранее сообщали о более 30 раненых.

Генконсульство находится в оперативном контакте с пожарными, полицией и спасательными службами. Всем лицам, которые не нуждаются в медицинской помощи, предоставлено всяческую иную помощь, их временно расселены в гостиницах.

Консулы пытаются установить перевозчика. По предварительной информации, автобус направлялся из Тернопольской области в направлении Варшавы. В то же время, польское RMF FM пишет, что автобус направлялся в Слупск.

Как уже сообщалось, ДТП произошло сегодня около 14:00 по местному времени. В результате столкновения автобуса и двух грузовиков, один из них загорелся.

Пострадавших с серьезными травмами эвакуировали медицинскими вертолетами.