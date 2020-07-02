Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В автобусе, который попал в ДТП в Польше, были десятки украинцев

Четверг, 2 июля 2020, 18:59

В автобусе, который сегодня днем ​​попал в ДТП в Польше с участием двух грузовиков, ехали граждане Украины.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", об этом корреспонденту издания сообщили в генконсульстве Украины в Кракове.

"На автодороге №1 вблизи города Богуславице Ченстоховского уезда Силезского воеводства произошло ДТП с участием грузовиков и автобуса украинского перевозчика. В нем находилось около 40 граждан Украины. В результате аварии повреждения различной степени получили 16 человек, из которых шесть человек госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии ", - сообщили в консульстве. Детей среди пострадавших нет.

Польские СМИ ранее сообщали о более 30 раненых.

Генконсульство находится в оперативном контакте с пожарными, полицией и спасательными службами. Всем лицам, которые не нуждаются в медицинской помощи, предоставлено всяческую иную помощь, их временно расселены в гостиницах.

Консулы пытаются установить перевозчика. По предварительной информации, автобус направлялся из Тернопольской области в направлении Варшавы. В то же время, польское RMF FM пишет, что автобус направлялся в Слупск.

Как уже сообщалось, ДТП произошло сегодня около 14:00 по местному времени. В результате столкновения автобуса и двух грузовиков, один из них загорелся.

Пострадавших с серьезными травмами эвакуировали медицинскими вертолетами.

Темы: ПольшаДТП


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВ автобусе, который попал в ДТП в Польше, были десятки украинцев

Финкомитет Рады поддержал увольнение главы НБУ. Дальше – голосование в зале

Путин говорит, что Россия еще не сформировалась после развала СССР

фотоНа одном из украинских курортов накрыли крупную ботоферму

В Киеве поймали мужчину, который устроил массовую резню на Житомирщине

инфографика Свежий президентский рейтинг: лидеры Зеленский и Порошенко, но между ними пропасть

Все новости...
Польша
Выборы в Польше: Дуда имеет незначительный отрыв перед вторым туром
Польша оплатит тестирование на коронавирус работников из Украины – посол
Польша отменила 14-дневный карантин для пассажиров самолетов из Украины
Последние новости
19:54
Из-за вспышки коронавируса закрыли несколько сервисных центров МВД в Киеве
19:39
Инвесторы ухудшили оценку бизнес-климата Украины до уровня 2015 года
19:32
Главного оппонента Лукашенко на выборах обвинили по трем статьям
19:20
Независимость НБУ является условием предоставления 1,2 миллиарда евро кредита - Еврокомиссия
19:18
Высказывания Медведчука в эфире "112 Украина" угрожают нацбезопасности Украины – регулятор
19:13
Правительство запустило услугу автоматического назначения пенсии
18:59
фотоВ автобусе, который попал в ДТП в Польше, были десятки украинцев
18:29
Пророссийский Додон может проиграть на выборах президента Молдовы - рейтинги
18:27
Россия заставляла пленных украинцев голосовать на "референдуме" – Денисова
18:25
СБУ обнаружила миллионные растраты на Житомирском бронетанковом заводе
Все новости...