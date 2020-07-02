Зеленский встретился с руководством НБУ и финансистами: ищет замену Смолию

Президент Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по поводу кандидатуры нового главы НБУ.

Источник: пресс-служба Зеленского

Детали: В частности, состоялись встречи президента с заместителями главы Нацбанка, руководителями государственных и частных банков, а также руководством банковских организаций и учреждений.

Во встречах принимали участие премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Юлия Кузнецов, министр финансов Сергей Марченко, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Во время переговоров подробно обсуждалось состояние финансового сектора государства и возможное влияние на банковский рынок заявления Якова Смолия об отставке с должности главы НБУ.

Зеленский раз отметил преданности принципу независимости центрального банка и необходимости сохранения его институциональной способности. Кроме того, были обсуждены возможные кандидатуры нового главы НБУ.

Прямая речь Зеленского: "Независимый Национальный банк - это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинский. Поэтому я как президент буду отстаивать независимость НБУ под любым руководством в качестве основы финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства".

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