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Зеленский отменил уголовную ответственность за нетрезвое вождение

Пятница, 3 июля 2020, 04:17

Президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому ужесточается наказание за вождение в нетрезвом состоянии, но отменяется уголовная ответственность за аналогичный поступок, которая должна была вступить в силу с 1 июля.

Источник: Верховная Рада

Детали: 1 июля должен вступить в силу закон, который вводил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Указанный закон приняли еще в ноябре 2018 года, однако его действие отложили до 1 июля 2020 года.

Однако 17 июня 2020 нардепы приняли другой закон № 3314, который вводит понятие "уголовного проступка" и повышает штрафы за повторное вождение в нетрезвом состоянии.

Таким образом, нормы принятого в 2018 году закона в силу не вступят, так как они заменены новыми нормами закона 2020 года.

Что было раньше: С 1 июля в Украине ужесточили наказание за вождение транспортных средств в нетрезвом состоянии, штрафы вырастут до 51 тысячи гривен, если нарушение совершено повторно.

Украинская правда
Темы: законодательствоавтоштрафы


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