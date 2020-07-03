Еще на одном мосту Киева ограничат движение на 2 месяца

С 3 июля по 30 августа на Южном мосту в Киеве частично ограничат движение в связи с ремонтом дорожного покрытия.

Источник: КП "Киевавтодор" в Facebook

Дословно: "С 3 июля по 30 августа работники КП "Киевавтодормост" начинают текущий ремонт покрытия на Южном мосту. Работы должны выполнить в обоих направлениях движения".

Инфографика КП "Киевавтодор"

Детали: Сообщается, что частичное ограничение движения запланировано в эти выходные в направлении Столичного шоссе.

В то же время в КП отметили, что большинство работ планируют проводить ночью, чтобы меньше влиять на трафик.

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