Еще на одном мосту Киева ограничат движение на 2 месяца
Пятница, 3 июля 2020, 11:09
С 3 июля по 30 августа на Южном мосту в Киеве частично ограничат движение в связи с ремонтом дорожного покрытия.
Источник: КП "Киевавтодор" в Facebook
Дословно: "С 3 июля по 30 августа работники КП "Киевавтодормост" начинают текущий ремонт покрытия на Южном мосту. Работы должны выполнить в обоих направлениях движения".
Детали: Сообщается, что частичное ограничение движения запланировано в эти выходные в направлении Столичного шоссе.
В то же время в КП отметили, что большинство работ планируют проводить ночью, чтобы меньше влиять на трафик.
Предыстория:
- Сейчас идет ремонт на подъезде к Северному мосту, в связи с чем жители жилого массива Троещина иногда тратят по несколько часов, чтобы добраться на работу или домой.
Украинская правда