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Еще на одном мосту Киева ограничат движение на 2 месяца

Пятница, 3 июля 2020, 11:09
Еще на одном мосту Киева ограничат движение на 2 месяца
Фото stolychno.news

С 3 июля по 30 августа на Южном мосту в Киеве частично ограничат движение в связи с ремонтом дорожного покрытия.

Источник: КП "Киевавтодор" в Facebook

Дословно: "С 3 июля по 30 августа работники КП "Киевавтодормост" начинают текущий ремонт покрытия на Южном мосту. Работы должны выполнить в обоих направлениях движения".

 
Инфографика КП "Киевавтодор"

Детали: Сообщается, что частичное ограничение движения запланировано в эти выходные в направлении Столичного шоссе.

В то же время в КП отметили, что большинство работ планируют проводить ночью, чтобы меньше влиять на трафик.

Предыстория:

  • Сейчас идет ремонт на подъезде к Северному мосту, в связи с чем жители жилого массива Троещина иногда тратят по несколько часов, чтобы добраться на работу или домой.

Украинская правда

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Темы: Киевдороги
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