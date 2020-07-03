Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Еще на одном мосту Киева ограничат движение на 2 месяца

Пятница, 3 июля 2020, 11:09
Фото stolychno.news

С 3 июля по 30 августа на Южном мосту в Киеве частично ограничат движение в связи с ремонтом дорожного покрытия.

Источник: КП "Киевавтодор" в Facebook

Дословно: "С 3 июля по 30 августа работники КП "Киевавтодормост" начинают текущий ремонт покрытия на Южном мосту. Работы должны выполнить в обоих направлениях движения".

 
Инфографика КП "Киевавтодор"

Детали: Сообщается, что частичное ограничение движения запланировано в эти выходные в направлении Столичного шоссе.

В то же время в КП отметили, что большинство работ планируют проводить ночью, чтобы меньше влиять на трафик.

Предыстория:

  • Сейчас идет ремонт на подъезде к Северному мосту, в связи с чем жители жилого массива Троещина иногда тратят по несколько часов, чтобы добраться на работу или домой.

Украинская правда
Темы: Киевдороги


powered by lun.ua
Главное сегодня

Исключенная из "Слуги народа" депутат нашла себе новое объединение в Раде

Изъятие военного имущества у воздушных сил: в ГБР рассказали детали

Еще на одном мосту Киева ограничат движение на 2 месяца

Глава МОЗ чуть успокоил на счет последствий показателя заболеваемости COVID-19

В США глобальный антирекорд пандемии коронавируса: Трамп объяснил почему

От COVID-19 за сутки умерли 27 украинцев, только во Львовской области – 11

Все новости...
Киев
В Киеве прорвало трубу: фонтан бил на 10 метров
В Киеве хотят "безосновательно потратить" сотни миллионов на Окружную дорогу – прокуратура
Полицейские Киева поймали 6 нетрезвых водителей на воде
Последние новости
13:42
На Троещине киевлянин восемь раз выстрелил в прохожего - полиция
13:41
фотоПолицейские поймали еще одного мошенника, который продавал должности в Кабмине
13:28
Гетманцев говорит, что Зеленский консультируется по поводу нового главы НБУ
13:18
За екс-главу Кировоградской ОГА внесли залог 10 миллионов
13:13
Переговорщик Кремля вновь в Берлине: поговорит с советниками нормандского формата
13:12
Лишь 15% средств фонда борьбы с COVID-19 были выделены на медицину - StateWatch
12:57
картаНа выходные кратковременные дожди попытаются угомонить жару под 40°
12:49
Гривня на межбанке, "черном" и наличном рынках остановила падение
12:30
Голубовская, Тодуров и другие: Степанов выбрал, с кем будет советоваться по медреформы
12:30
Немного коронапозитива: в столице меньше стали болеть медики
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!