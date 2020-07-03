Шмыгаль заявил, что в Украине посадили больше лесов, чем вырубили

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что последние 10 лет площадь воспроизведенных лесов в Украине превысила площадь вырубок.

Источник: премьер с трибуны Верховной Рады 3 июля

Прямая речь: "Мы видим изменения климата, которые привели к поднятию уровня воды. Мы видим уменьшение незаконных вырубок лесов, но борьбу с этим явлением необходимо завершить. Введенно полное электронное чипирование древесины, электронные аукционы...

Относительно восстановления лесов, то все сплошные срубы лесоводы восстанавливают. За весну этого года восстановлено, по официальным данным, 32,3 тысячи гектаров леса. Соотношение площади создания лесов за 10 лет превысило площадь сплошных вырубок. К сожалению, все еще есть незаконные вырубки, которые при инвентаризации лесов надо учитывать и иметь понимание, какой объем насаждений должен происходить в Украине".

Детали: Также премьер рассказал, что лес мог впитать лишь 10% осадков, которые вызвали наводнение в Западной Украине. В частности, по данным Гослесагентства, количество осадков, которое выпало на Ивано-Франковщине, составило 2,8 млрд м.к.

Шмыгаль сообщил, что власти выделили на преодоление последствий наводнения за западе Украины, компенсацию людям и на проведение комплекса превентивных мер, чтобы не допустить затоплений в будущем:

Закарпатской области 30 млн гривен,

Ивано-Франковской - 480 млн гривен,

Львовской - 10 млн гривен,

Черновицкой - 30 млн гривен.

Также государство обеспечит помощь семьям погибших в размере 200 тысяч гривен, владельцам жилых домов, которые полностью разрушены - 300 тысяч гривен на семью, семьям на капитальный ремонт - 50 тысяч гривен, на возмещение потерь поврежденных домов - 20 тысяч гривен.

По словам премьера, отдельно Министерству защиты окружающей среды выделили 122 млн гривен для Гослесагентства и Госагентства водных ресурсов для восстановления дамб и разрушенной инфраструктуры.

Кроме того, для государственной службы по чрезвычайным ситуациям выделили 41 млн гривен, для Нацгвардии - 22 млн грн, для Нацполиции - 19 млн грн. Шмыгаль объяснил, что это расходы на горючее для этих служб, которые с помощью спецтехники, помогали преодолевать последствия наводнения и сейчас обеспечивают провизией оторванные от цивилизации населенные пункты.

Шмыгаль добавил, что это не окончательная сумма, которую власти выделили на преодоление последствий непогоды.

Сейчас, по его словам, в Украине ведется работа по определению зон, уязвимых к затоплению, для которых составят карты угроз и рисков затопления.