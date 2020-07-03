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Не поделили детей: в Раде поссорились "Евросолидарность" и "Слуга народа"

Пятница, 3 июля 2020, 14:56
фото: Михаил Палинчак

При рассмотрении законопроекта о вступлении детей с оккупированных территорий в учебные заведения на подконтрольной правительству территории Украины в Раде поссорились нардепы "Евросолидарности" и "Слуги народа".

Источник: заседание Верховной Рады 3 июля

Детали: Нардеп "ЕС" Ирина Геращенко отметила, что дети воинов-ветеранов и погибших в АТО остаются без таких льгот, как дети с оккупированных территории, поэтому возникает неравенство.

Также Геращенко отметила, что закон рассматривают поздно, ведь вступительная кампания уже на носу. Она упрекнула, что "власть болтунов" всю неделю рассматривала законопроект об игорном бизнесе.

В то же время нардеп от "Слуги народа" призвал "ЕС" дать возможность детям вступать в учебные заведения свободной Украины.

 

Прямая речь нардепа "СН" Романа Грищука: "Если мы принимаем сейчас законопроект в первом чтении, то мы не успеваем к вступительной кампании. Партия "Европейская солидарность" весь зал вас просит дайте возможность детям с Донецка и Луганска поступать. Около 1000 детей записались на ВНО. Они выбрали Украину, а не Ростов. Дайте принять этот закон".

После этого в Раде началась потасовка. "Евросолидарность" заблокировала трибуну парламента и требовала ответить на реплику "слуги".

Беспорядки в Раде не утихал 10-15 минут, пока нардепам "ЕС" не дали слова. Спикер ВР Дмитрий Разумков отмечал, что в таком случае, не предусмотрено реплики, но "Евросолидарность" обещала блокировать трибуну парламента.

Позже Разумков перешел на повышенный тон и русский язык. Глава ВР также отметил, что если нардепы что-то поломают, то потом придется заплатить за это имущество.

Прямая речь Разумкова: "Не кричите на меня, пожалуйста. Не повышая на меня голос и пальцем на меня тоже тыкать не надо. Я вам еще раз могу повторить и на русском, и на английском. Не надо на меня тыкать".

 
фото: Ян Доброносов

Позже Разумков попросил прощения у нардепки "ЕС" Марии Ионовой, которую случайно задели во время потасовки в зале.

 

Законопроект "О высшем образовании" поддержали 310 голосами. Он позволяет поступающим с оккупированных территорий, в частности, Донецкой и Луганской областей, вступать в любой ВУЗ Украины по вступительным экзаменам без ВНО в пределах установленных квот.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Верховная РадаСлуга народаЕвропейская солидарностьскандалдети


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