Глава НБУ в Раде: Моя отставка это протест и красная линия

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий заявляет, что его заявление об отставке является протестом против политических давлений на НБУ.

Источник: заседание Верховной Рады

Прямая речь Смолия: "Давление (политический - ред.) это антоним для эффективного диалога. Разговор, где один говорит об экономике и финансах, а другой только слышит свои политические интересы, обречен на поражение.

Означает ли моя отставка, что независимость НБУ удалось сломать? Нет. Это протест, это сигнал, предупреждение, это красная линия. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине.

Сейчас команда правления и несколько тысяч высококлассных профессионалов остаются работать в НБУ, чтобы сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность. Однако крайне важно, чтобы их работе прекратили мешать. Чтобы президент, правительство и политики наладили эффективное взаимодействие с НБУ".

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Предыстория: