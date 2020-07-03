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Глава НБУ в Раде: Моя отставка это протест и красная линия

Пятница, 3 июля 2020, 15:33
Глава НБУ в Раде: Моя отставка это протест и красная линия

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий заявляет, что его заявление об отставке является протестом против политических давлений на НБУ.

Источник: заседание Верховной Рады

Прямая речь Смолия: "Давление (политический - ред.) это антоним для эффективного диалога. Разговор, где один говорит об экономике и финансах, а другой только слышит свои политические интересы, обречен на поражение.

Означает ли моя отставка, что независимость НБУ удалось сломать? Нет. Это протест, это сигнал, предупреждение, это красная линия. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине.

Сейчас команда правления и несколько тысяч высококлассных профессионалов остаются работать в НБУ, чтобы сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность. Однако крайне важно, чтобы их работе прекратили мешать. Чтобы президент, правительство и политики наладили эффективное взаимодействие с НБУ".

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Предыстория:

  • 1 июля председатель Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".
  • 2 июля президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.
  • Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018, когда Верховная Рада поддержала освобождение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.
  • Собеседники ЭП в Верховной Раде сообщили, что сейчас рассматриваются три возможные кандидатуры на должность главы НБУ.
  • Президент Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.

Украинская правда

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Темы: НБУВерховная Рада
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