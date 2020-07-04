Массовая драка со стрельбой на Печерске: 3 раненых, 10 задержанных

На Печерске в Киеве произошла массовая драка со стрельбой, в результате которой пострадали три человека, 10 задержаны.

Источник: полиция Киева, "Киев оперативный"

Дословно: "Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что на территории летней площадки вблизи торгового центра на улице Бассейной происходит драка и слышны выстрелы".

"Предварительно установлено, что между двумя компаниями возник конфликт, который перерос в драку, во время которой один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов. В результате инцидента одна из участниц получила касательное ранение ноги, врачи оказали ей помощь на месте происшествия. Кроме того, двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы в медицинские учреждения.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия в Печерское управление полиции доставили 10 человек. С места происшествия эксперты изъяли стартовый пистолет и гильзу, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу".

Детали: Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В то же время, как сообщает "Киев оперативный", драка со стрельбой произошла в 4 утра в "Арене" на Бессарабской площади.

Позже в полиции отметили, что вызов на 102 столичной полиции поступил в 4:40 утра, и уже через минуту (4:41) на место происшествия прибыл первый наряд полицейских, остальные шесть экипажей полиции прибыли в течение следующих пяти минут.

Также отмечается, что во время конфликта охранники развлекательных заведений, вместо того, чтобы вмешаться в конфликт и прекратить хулиганские действия, стояли и наблюдали за ними. Поэтому, в рамках расследования уголовного производства действиям охранников также будет дана правовая оценка.

В то же время в полиции напомнили, что в столице запрещена работа заведений общественного питания и развлекательных заведений после 22 часов вечера. Поэтому полиция будет привлекать к ответственности всех должностных лиц учреждений, которые, несмотря на установление запрета, будут продолжать работать.