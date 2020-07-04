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Массовая драка со стрельбой на Печерске: 3 раненых, 10 задержанных

Суббота, 4 июля 2020, 13:07

На Печерске в Киеве произошла массовая драка со стрельбой, в результате которой пострадали три человека, 10 задержаны.

Источник: полиция Киева, "Киев оперативный"

Дословно: "Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что на территории летней площадки вблизи торгового центра на улице Бассейной происходит драка и слышны выстрелы".

"Предварительно установлено, что между двумя компаниями возник конфликт, который перерос в драку, во время которой один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов. В результате инцидента одна из участниц получила касательное ранение ноги, врачи оказали ей помощь на месте происшествия. Кроме того, двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы в медицинские учреждения.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия в Печерское управление полиции доставили 10 человек. С места происшествия эксперты изъяли стартовый пистолет и гильзу, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу".

Детали: Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В то же время, как сообщает "Киев оперативный", драка со стрельбой произошла в 4 утра в "Арене" на Бессарабской площади.

Украинская правда
Темы: дракаКиевполиция


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