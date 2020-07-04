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В Крыму подняли цены для туристов

Суббота, 4 июля 2020, 18:45
В Крыму подняли цены для туристов
Евпаторія, фото - nashaplaneta.net

По словам оккупационных властей Крыма, цены на отдых в Крыму увеличились в среднем на 10-15% по сравнению с 2019 годом, турагенства же заявляют про скачки цен на 100%.

Источник: ТАСС

Детали: Так называемый председатель "комитета по туризму, курортам и спорту госсовета Крыма" Алексей Черняк признал, что после начала отложенного из-за пандемии курортного сезона цены поднялись в среднем на 10-15% по сравнению с прошлым годом.

Назвать такие показатели ему пришлось в ответ на публикации в российских СМИ, в которых говорилось о том, что в Крыму отели вдвое подняли цены на размещение в связи с ажиотажным спросом

При этом генеральный директор российской сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчан констатировал, что к значительному увеличению стоимости номеров привели дополнительные расходы отелей на обеспечение безопасности в период пандемии и высокий спрос.

Прямая речь Мкртчана: "Все хорошие отели задрали цены. Глубина продаж - гигантская, многие отели встанут скоро на stop sale (остановка продаж) - это произойдет в течение двух недель, к 15-17 июля, поскольку весь июль будет продан и останутся места только после второй декады августа. В этом году будет от силы 4 млн отдыхающих в Крыму - это "потолок". Потому что в этом году сезон все равно скомкан. И в Крыму раньше холодает, чем в Сочи. В Крыму уже нельзя купаться в октябре, а в Сочи можно".

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Темы: Крымоккупациятуризм
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