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В Минобразования разрабатывают вариант комбинированной формы обучения при карантине

Суббота, 4 июля 2020, 19:32

Исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет рассказал о возможной смешанной форме обучения для школьников с 1 сентября.

Источник: интервью главы Минобразования изданию LB.ua

Детали: По мнению Шкарлета, дети должны ходить в школу, но если эпидемическая ситуация в стране будет ухудшаться, то частично все равно придется учиться дистанционно.

Сейчас в министерстве разрабатывают запасные варианты, в частности, размышляют над вероятной смешанной формой посещения школы - частично онлайн. Также рассматривают вариант обучения в две смены.

Прямая речь: "Я не представляю себе, каким образом дети могут пойти дистанционно в первый класс. Возможно, если ситуация будет обостряться, то будет снова дистанционный режим. Но первоклассники должны почувствовать всю социализацию в школе.

Мы разрабатываем запасные варианты. Возможно, смешанная форма посещения школы - частично оффлайн, частично онлайн. Возможно, будут дети по сменам ходить. Нужно наработать материалы не только безопасности санитарных условий, но и условий обучения для того, чтобы дети получали социализацию.

Я общался это время с огромным количеством родителей, которые настойчиво обращают внимание на то, что дистанционное образование - это не совсем образование. Если в семье один монитор и три ребенка, у которых одновременно уроки, то как быть? Кроме того, дети, если это младшая школа, нуждаются в уходе. А родителям нужно работать. Конечно, родители должны сидеть с ребенком, но им надо еще зарабатывать на жизнь. Это огромная социальная проблема. Если у нас будет только дистанционное обучение - будет социальное сиротство".

Темы: образованиеМинобразованиякарантинэпидемия


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