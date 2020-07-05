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В Австрии застрелили чеченского политэмигранта, который критиковал Кадырова

Воскресенье, 5 июля 2020, 08:27
В Австрии застрелили чеченского политэмигранта, который критиковал Кадырова

В пригороде Вены выстрелом в голову убит уроженец Чечни Мамихан Умаров, известный как Анзор из Вены, который публично критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова.

Источник: Кавказ.Реалии

Детали: В пригороде Вены выстрелом в голову убит уроженец Чечни. Как сообщают источники "Кавказ.Реалии", речь идет о критике Рамзана Кадырова Мамихане Умарове.

Газета Österreich сообщает, что преступление произошло в 19.30 по местному времени возле торгового центра G3. Стрелявший передвигался на автомобиле серебристого цвета. Полиция его задержала в городе Линце.

Представитель одной из чеченских диаспор в Европе сказал: "Стрелявшим был уроженец Чечни. Убитым, по нашей информации, является Анзор из Вены".

Умаров в соцсетях и различных интервью заявлял о себе, как о бывшем наемнике. Он называл себя экс-сотрудником министерства шариатской государственной безопасности республики Ичкерия, рассказывал о связях российских спецслужб с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе.

Также Умаров являлся последовательным критиком Кадырова.

Темы: ЧечняАвстрияКадыров
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