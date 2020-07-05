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В Новой Каховке горит вся крыша многоэтажки

Воскресенье, 5 июля 2020, 17:10
Марина Савченко/Facebook

В городе Новая Каховка Херсонской области на крыше 5-этажного дома произошел пожар.

Источник: ГСЧС Херсонской области, соцсети

Дословно ГСЧС: "5 июля в 14:40 в Службу 101 г. Новой Каховки поступила информация о пожаре крыши 5-ти этажного дома по ул. Букина.

На месте происшествия работают 7 отделений пожарно-спасательных подразделений области и 25 человек личного состава во главе с заместителем начальника ГУ ГСЧС Юрием Гатиловым.

Люди из дома эвакуированы, пострадавших не обнаружено. Пожар локализован в 16:16. Продолжается ликвидация пожара".

Детали: Вместе с тем, пользователи соцсетей выкладывают фото и видео, где видно, что пожар охватил всю крышу дома, от него идет густой черный дым.

Обновлено: В 18:40 пожар был ликвидирован, полиция задержала вероятного виновника.

Украинская правда
Темы: Херсонская областьпожар


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