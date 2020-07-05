В Новой Каховке горит вся крыша многоэтажки

В городе Новая Каховка Херсонской области на крыше 5-этажного дома произошел пожар.

Источник: ГСЧС Херсонской области, соцсети

Дословно ГСЧС: "5 июля в 14:40 в Службу 101 г. Новой Каховки поступила информация о пожаре крыши 5-ти этажного дома по ул. Букина.

На месте происшествия работают 7 отделений пожарно-спасательных подразделений области и 25 человек личного состава во главе с заместителем начальника ГУ ГСЧС Юрием Гатиловым.

Люди из дома эвакуированы, пострадавших не обнаружено. Пожар локализован в 16:16. Продолжается ликвидация пожара".

Детали: Вместе с тем, пользователи соцсетей выкладывают фото и видео, где видно, что пожар охватил всю крышу дома, от него идет густой черный дым.

Горить Букіна 20...жесть..чмо підпалило квартиру свою..бо гризся з жінкою.... pic.twitter.com/rw7Z8wbYbm — ХреНоваяКаховка (@tarpan07) July 5, 2020

Обновлено: В 18:40 пожар был ликвидирован, полиция задержала вероятного виновника.