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Сотни ученых считают, что ВОЗ недооценивает передачу коронавируса по воздуху – NYT

Воскресенье, 5 июля 2020, 23:04

239 ученых из 32 стран подписались под открытым письмом ко Всемирной организации здравоохранения, в котором утверждают, что ВОЗ недооценивает распространение коронавируса воздушным путем и призывают ее пересмотреть рекомендации.

Источник: The New York Times

Дословно: "Всемирная организация здравоохранения давно считает, что коронавирус распространяется, прежде всего, большими капельками, которые, при выделении зараженными людьми при кашле и чихании, быстро падают на поверхность.

Но в открытом письме к ВОЗ 239 ученых из 32 стран привели доказательства, свидетельствующие о том, что более мелкие частицы могут заражать людей, и призывают организацию пересмотреть свои рекомендации.

Исследователи планируют опубликовать свое письмо в научном журнале на следующей неделе".

Детали: Издание отмечает, что, если передача вируса через воздух является важным фактором пандемии, особенно в многолюдных помещениях с плохой вентиляцией, это может существенно повлиять на меры сдерживания вируса.

В частности, маски могут понадобиться в помещении, даже при условии соблюдения социальной дистанции. Медицинским работникам, ухаживающим за больными COVID-19, возможно, понадобятся маски класса N95, которые фильтруют даже самые маленькие дыхательные капли.

Вентиляционные системы в школах, домах престарелых, жилых помещениях и на предприятиях могут потребовать минимизации рециркуляции воздуха и использования новых мощных фильтров. Также для уничтожения вируса в помещении может понадобиться ультрафиолет.

Украинская правда
Темы: коронавирусздоровьенаука


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