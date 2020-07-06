В воскресенье 543 украинцам диагностировали COVID, умерли 13 человек
543 новых случая заболевания COVID-19 обнаружили в Украине за сутки 5 июля, 13 больных умерли, а 327 человек выздоровели.
Источник: данные СНБО
Детали: За все время пандемии в Украине диагностировали 49 043 случая коронавирусной болезни, из них 1 262 пациента умерли, 21 703 человека выздоровели.
Сейчас COVID-19 болеют 26 078 украинцев, за сутки с учетом выздоровлений и потерь стало на 203 больных больше.
Больше всего новых случаев в воскресенье, 5 июля, обнаружили во Львовской (104) и Ровенской (82) областях, а также в Киеве (59).
Летальные случаи за последние сутки фиксировали: на Закарпатье (3), Львовщине (2), в Киеве (2), в Киевской, Черновицкой, Волынской, Хмельницкой, Кировоградской и Николаевской областях (по 1).
В целом ситуация с заболеваемостью по регионам такова:
Винницкая область – 1967 (+16)
Волынская область – 2752 (+47)
Днепропетровская область – 1115 (0)
Донецкая область – 681 (1)
Житомирская область – 1468 (7)
Закарпатская область – 3375 (+54)
Запорожская область – 597 (0)
Ивано-Франковская область – 2700 (45)
Кировоградская область – 659 (+1)
г. Киев – 5602 (+59)
Киевская область – 2789 (15)
Львовская область – 6301 (+104)
Луганская область – 84 (0)
Николаевская область – 461 (+3)
Одесская область – 1883 (+18)
Полтавская область – 324 (0)
Ровенская область – 4190 (+82)
Сумская область – 321 (+4)
Тернопольская область – 2101 (32)
Харьковская область – 2371 (+23)
Херсонская область – 196 (0)
Хмельницкая область – 842 (+3)
Черновицкая область – 5018 (+16)
Черкасская область – 670 (+9)
Черниговская область – 576 (+4)