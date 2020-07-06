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В воскресенье 543 украинцам диагностировали COVID, умерли 13 человек

Понедельник, 6 июля 2020, 08:46

543 новых случая заболевания COVID-19 обнаружили в Украине за сутки 5 июля, 13 больных умерли, а 327 человек выздоровели.

Источник: данные СНБО

Детали: За все время пандемии в Украине диагностировали 49 043 случая коронавирусной болезни, из них 1 262 пациента умерли, 21 703 человека выздоровели.

 

Сейчас COVID-19 болеют 26 078 украинцев, за сутки с учетом выздоровлений и потерь стало на 203 больных больше.

Больше всего новых случаев в воскресенье, 5 июля, обнаружили во Львовской (104) и Ровенской (82) областях, а также в Киеве (59).

 

Летальные случаи за последние сутки фиксировали: на Закарпатье (3), Львовщине (2), в Киеве (2), в Киевской, Черновицкой, Волынской, Хмельницкой, Кировоградской и Николаевской областях (по 1).

В целом ситуация с заболеваемостью по регионам такова:

Винницкая область – 1967 (+16)

Волынская область – 2752 (+47)

Днепропетровская область – 1115 (0)

Донецкая область – 681 (1)

Житомирская область – 1468 (7)

Закарпатская область – 3375 (+54)

Запорожская область – 597 (0)

Ивано-Франковская область – 2700 (45)

Кировоградская область – 659 (+1)

г. Киев – 5602 (+59)

Киевская область – 2789 (15)

Львовская область – 6301 (+104)

Луганская область – 84 (0)

Николаевская область – 461 (+3)

Одесская область – 1883 (+18)

Полтавская область – 324 (0)

Ровенская область – 4190 (+82)

Сумская область – 321 (+4)

Тернопольская область – 2101 (32)

Харьковская область – 2371 (+23)

Херсонская область – 196 (0)

Хмельницкая область – 842 (+3)

Черновицкая область – 5018 (+16)

Черкасская область – 670 (+9)

Черниговская область – 576 (+4)

УП, дополнено
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияЛьвовщина


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