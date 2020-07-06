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Количество больных коронавирусом в Киеве - волнообразное: за сутки снова более полусотни

Понедельник, 6 июля 2020, 12:09
Количество больных коронавирусом в Киеве - волнообразное: за сутки снова более полусотни

За минувшие сутки в Киеве коронавирус диагностировали у 59 человек, четверо из них - медики.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Говорить о том, что вирус отступил, пока, к сожалению, не приходится. Количество больных - волнообразное: оно то резко увеличивается, то несколько уменьшается. За минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 59 человек. Среди них - четверо медиков. Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 116 жителей Киева. На сегодня в столице уже 5602 подтвержденных случая заболевания COVID-19".

Детали: За прошедшие сутки заболели: 28 женщин в возрасте от 19 до 73 лет и девочка, которой 4 года. Также 28 мужчин от 18 до 77 лет, двое мальчиков - одному из них 3 месяца, второму - 6 лет.

В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков.

По словам Кличко, больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах - по 9. В Подольском, Шевченковском и Голосеевском - по 7 случаев.

За минувшие сутки выздоровели 7 киевлян. Всего коронавирус преодолели 1809 жителей Киева.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев
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