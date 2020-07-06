Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцы могут проверить возможность въезда за границу по нескольким сервисам: список

Понедельник, 6 июля 2020, 15:48

Граждане Украины, планируя поездку за границу, могут проверить информацию о возможности въезда в определенную страну по нескольким онлайн-сервисам.

Об этом говорится в статье "Греческие уроки: как избежать депортации во время поездок в ЕС в эпоху коронавируса".

"Есть несколько сервисов, по которым стоит проверять информацию об открытии границ, и если вы подпадаете под требования одновременно нескольких из них - то, скорее всего, будете иметь право на поездку", - говорится в статье.

Первый сервис - Интерактивная карта от МИД Украины. В ней данные довольно точные, но не всегда полные. Время от времени сталкивались с тем, что категории граждан, имеющих право на въезд, в ней не указаны.

Также можно проверить информацию в системе Timatic. Ее составителем является Международная ассоциация воздушного транспорта, известная под своим английским названием IATA. Это - полезный инструмент, но он касается только путешествий авиатранспортом, и рекомендации Timatic иногда бывает непросто прочитать.

Для поездок в Европу можно использовать также сервис Reopen Europe от Еврокомиссии. После того, как выберете нужную страну, надо выбрать также отметку земного шара, чтобы перейти к режиму пересечения границ для неграждан ЕС.

Подчеркиваем, что необходимо проверять и перепроверять право на въезд в другую страну перед путешествием и не стоит полагаться чужой положительный опыт.

Еще один совет - старайтесь лететь прямым рейсом в страну назначения, когда речь идет о путешествии в ЕС. К сожалению, транзит в Шенгенской зоне сейчас работает очень плохо. Даже если вы имеете право полететь, например, в Словению, то это не значит, что вас пустят на стыковочный рейс в Германии или Польше. Сообщений об отказе во въезде таких пассажиров достаточно.

Следует также помнить, что все исключения являются индивидуальными. Например, в ЕС действительно рекомендовали пускать студентов. Но все государства на это согласились? И какие именно документы нужны, чтобы подтвердить этот статус? То же самое с исключением для родственников граждан ЕС, для тех, кто едет на лечение и т.д. - к сожалению, не существует универсального рецепта.

Стоит еще раз повторить: если поездка в ЕС не является для вас критически важной, то лучше переждите, чтобы не стать героем публикаций украинских СМИ.

Напомним, что есть ряд стран, которые уже открыты для нас без опасности застрять на границе.

О них - в статье "На море в Европу: какие страны и когда будут пускать туристов из Украины"

Европейская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МИДУкраинаграницакоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
МИД
В МИД хотели бы, чтобы Белый дом "не оглядывался на Москву", когда говорит об Украине в НАТО
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Последние новости
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
Все новости...
Реклама: