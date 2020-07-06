Украинцы могут проверить возможность въезда за границу по нескольким сервисам: список

Граждане Украины, планируя поездку за границу, могут проверить информацию о возможности въезда в определенную страну по нескольким онлайн-сервисам.

Об этом говорится в статье "Греческие уроки: как избежать депортации во время поездок в ЕС в эпоху коронавируса".

"Есть несколько сервисов, по которым стоит проверять информацию об открытии границ, и если вы подпадаете под требования одновременно нескольких из них - то, скорее всего, будете иметь право на поездку", - говорится в статье.

Первый сервис - Интерактивная карта от МИД Украины. В ней данные довольно точные, но не всегда полные. Время от времени сталкивались с тем, что категории граждан, имеющих право на въезд, в ней не указаны.

Также можно проверить информацию в системе Timatic. Ее составителем является Международная ассоциация воздушного транспорта, известная под своим английским названием IATA. Это - полезный инструмент, но он касается только путешествий авиатранспортом, и рекомендации Timatic иногда бывает непросто прочитать.

Для поездок в Европу можно использовать также сервис Reopen Europe от Еврокомиссии. После того, как выберете нужную страну, надо выбрать также отметку земного шара, чтобы перейти к режиму пересечения границ для неграждан ЕС.

Подчеркиваем, что необходимо проверять и перепроверять право на въезд в другую страну перед путешествием и не стоит полагаться чужой положительный опыт.

Еще один совет - старайтесь лететь прямым рейсом в страну назначения, когда речь идет о путешествии в ЕС. К сожалению, транзит в Шенгенской зоне сейчас работает очень плохо. Даже если вы имеете право полететь, например, в Словению, то это не значит, что вас пустят на стыковочный рейс в Германии или Польше. Сообщений об отказе во въезде таких пассажиров достаточно.

Следует также помнить, что все исключения являются индивидуальными. Например, в ЕС действительно рекомендовали пускать студентов. Но все государства на это согласились? И какие именно документы нужны, чтобы подтвердить этот статус? То же самое с исключением для родственников граждан ЕС, для тех, кто едет на лечение и т.д. - к сожалению, не существует универсального рецепта.

Стоит еще раз повторить: если поездка в ЕС не является для вас критически важной, то лучше переждите, чтобы не стать героем публикаций украинских СМИ.

Напомним, что есть ряд стран, которые уже открыты для нас без опасности застрять на границе.

О них - в статье "На море в Европу: какие страны и когда будут пускать туристов из Украины"

Европейская правда