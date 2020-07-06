Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ФСБ РФ обвинила в шпионаже бывшего украинского футболиста – росСМИ

Понедельник, 6 июля 2020, 16:12

Арестованному в Москве бывшему украинскому футболисту Василию Василенко предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Украины.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: По данным российских СМИ, 53-летний Василенко был задержан в октябре 2019 года.  Тогда следствие вменило ему преступление по ч.1 ст.226 УК РФ (незаконное перемещение через госграницу РФ). Суть обвинения не разглашалась.

После марта 2020 года, как следует из картотеки дел, следствие обратилось в суд с очередным ходатайством о продлении Василенко срока ареста, однако с тех пор в обвинении фигурирует уже более тяжкая статья - шпионаж. Наказание по ней может составлять до 20 лет заключения.

В июле 2020 года Мещанский суд Москвы продлил до сентября арест Василенко.

Подробности дела также не разглашаются в связи с тем, что материалы дела содержат гриф "секретно". Расследованием дела занимается московское управление ФСБ.

По данным из открытых источников, с 1992 года по 2001 год Василенко играл на позиции защитника в таких украинских футбольных командах, как Дружба" (Бердянск), "Торпедо" (Мелитополь) и "Таврия" (Новотроицкое).

Темы: Росcияшпионаж


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоПоезд сошел с рельсов на Кировоградщине

ФСБ РФ обвинила в шпионаже бывшего украинского футболиста – росСМИ

видеоНападение с оружием: Пашинскому вручили обвинительный акт

В Киеве разрешили работу заведений после 22.00, а Зеленскому доложили, что их закрывают

В России отреагировали на слова Неижпапы: обещают "печальный конец"

Ресторанам и кинотеатрам столицы разрешили работать после 22.00

Все новости...
Росcия
Дания разрешила возобновить строительство "Северного потока-2" новым судам
"Северный поток 2": ЕС раскритиковал санкции США в отношении европейских компаний
Кремль отреагировал на заявление Бородая о присоединении ОРДЛО к России
Последние новости
18:10
Смолий: Я спросил у президента, должен ли я уволиться, он ответил "да"
18:08
"Приватовская" фирма финансирует две партии из орбиты Коломойского – Честно
17:55
Норвегия выслала немецких туристов, приехавших на отдых, несмотря на запрет
17:38
Гривня на закрытии межбанка укрепилась
17:37
Боевики 6 раз нарушили режим "тишина" на Донбассе 6 июля - штаб ООС
17:33
Британия предоставит 100 тысяч фунтов для помощи пострадавшим от наводнений на западе Украины
17:26
НБУ через суд отклонил кандидатуру экс-главы набсовета Ощадбанка Шевки Аджунера
17:16
фотоПоезд сошел с рельсов на Кировоградщине
17:07
Буславец собрала ДТЭКовцов решить вопрос поставки угля на "Центрэнерго"
17:04
ЕС передает Украине оборудование для усиления тестирования на COVID-19
Все новости...