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ФСБ РФ обвинила в шпионаже бывшего украинского футболиста – росСМИ

Понедельник, 6 июля 2020, 16:12
ФСБ РФ обвинила в шпионаже бывшего украинского футболиста – росСМИ

Арестованному в Москве бывшему украинскому футболисту Василию Василенко предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Украины.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: По данным российских СМИ, 53-летний Василенко был задержан в октябре 2019 года.  Тогда следствие вменило ему преступление по ч.1 ст.226 УК РФ (незаконное перемещение через госграницу РФ). Суть обвинения не разглашалась.

После марта 2020 года, как следует из картотеки дел, следствие обратилось в суд с очередным ходатайством о продлении Василенко срока ареста, однако с тех пор в обвинении фигурирует уже более тяжкая статья - шпионаж. Наказание по ней может составлять до 20 лет заключения.

В июле 2020 года Мещанский суд Москвы продлил до сентября арест Василенко.

Подробности дела также не разглашаются в связи с тем, что материалы дела содержат гриф "секретно". Расследованием дела занимается московское управление ФСБ.

По данным из открытых источников, с 1992 года по 2001 год Василенко играл на позиции защитника в таких украинских футбольных командах, как Дружба" (Бердянск), "Торпедо" (Мелитополь) и "Таврия" (Новотроицкое).

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Темы: Росcияшпионаж
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