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В "Слуге народа" обвинили Порошенко в том, что он поздравлял Путина с днем ​​России: тот опровергает

Вторник, 7 июля 2020, 00:08

Нардеп фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в прямом эфире телепередачи заявила, что пятый президент Петр Порошенко в 2014 году поздравил главу РФ Владимира Путина с днем ​​России.

Источник: Верещук и Порошенко в эфире "Свобода слова"

Прямая речь Верещук: "Господин Порошенко, например, 12 июня (2014 года – ред.) поздравлял с днем ​​России (Путина - ред.), когда уже был Славянск, Краматорск и так далее".

Детали: Порошенко обвинил ее во лжи, на что Верещук возмутилась и попросила его забрать свои слова. Лидер "Европейской солидарности" несколько раз повторил, что она распространяет ложную информацию.

Также нардеп монобольшинства подчеркнула, что абсолютно уверена в своих словах и эту информацию легко можно проверить.

Ведущий программы Вадим Карпьяк отметил, что обвинения Верещук - серьезное, а Россия заинтересована в такой информации для дестабилизации ситуации в Украине.

После технической паузы дискуссия продолжилась.

Лидер "ЕС" заявил, что нашел сообщение с сайта президента Украины, в котором указано, что "Порошенко выразил решительный протест Путину через танки". Также он обратил внимание, что на сайте Кремля 12 июня 2014 указано, что "Порошенко поздравил Путина с днем ​​России".

Верещук в то же время сообщила, что она эту информацию нашла "во многих источниках".

Справка: Действительно, 12 июня 2014 информацию о поздравлении Путина со стороны Порошенко распространяли ряд российских СМИ в Украине со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Официальный Киев не писал о таком поздравлении, но сообщалось, что Порошенко выразил протест президенту России.

Предыстория:

  • 12 июля 2014 года в пресс-службе Порошенко "Украинской правде" подтвердили, что "содержательный и продолжительный" разговор Порошенко и Путина состоялся в четверг во второй половине дня.
  • Также пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко отметил, что в разговоре Порошенко назвал неприемлемой ситуацию, "когда через государственную российско-украинскую границу на территорию нашего государства попали танки".

Украинская правда
Темы: ПорошенкоСлуга народапропагандаРосcияПутин


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