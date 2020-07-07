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Кулеба: украинцев, которых не пустили в Грецию, не депортируют

Вторник, 7 июля 2020, 10:43

К украинцам, которых не впустили в Грецию, не будут применять процедуру депортации.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Достигнута договоренность, что депортацию они не получат. Консулы при вылете будут лично контролировать, чтобы именно так все произошло", - сообщил глава МИД.

Применение процедуры депортации грозило бы путешественникам последующим многолетним запретом на въезд в ЕС.

Дмитрий Кулеба также призвал авиакомпании не продавать билеты людям, зная, что они не входят в категории граждан, которые имеют право въезда в страну назначения, а украинцев - тщательно проверять информацию об условиях въезда.

Напомним, граждане Украины, которым 4 июля было отказано во въезде в Грецию, третью ночь провели в изоляторе аэропорта Афин. На данный момент там находятся 16 украинцев, в том числе двое детей. В понедельник одной из задержанных украинок позволили пересечь греческую границу. Для киевлянки Анны Левковской сделали исключение как для студентки. Она направлялась транзитом во Францию ​​на учебу.

Вчера вечером им озвучили, что во вторник запланированы рейсы Ryanair и Wizz Air в Киев. Этими компаниями прилетели украинцы в Афины и ими должны возвращаться. Впрочем, по состоянию на утро вторника неизвестно, есть ли договоренность о том, что компании заберут украинцев. Билеты они не покупали.

Подробнее о ситуации в Афинах читайте в статье: "Греческие уроки: как избежать депортации во время поездок в ЕС в эпоху коронавируса".

Темы: туризмГреция
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