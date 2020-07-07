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Раду и офис Зеленского поссорил закон, который позволит увольнять министров

Вторник, 7 июля 2020, 11:02
Раду и офис Зеленского поссорил закон, который позволит увольнять министров
ФОТО: ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

Парламентарии жалуются на то, что министры игнорируют народных депутатов и заседания комитетов, а вдруг что-то, то бегут жаловаться в офис президента Владимира Зеленского на Банковую.

Источник: статья УП "Вредная привычка. Почему Зеленский думает о роспуске Рады"

Прямая речь одного из "слуг": "Понимаете, сейчас мы не можем ничего сделать с конкретными министрами. Мы можем уволить все правительство, а к министрам добраться не можем. И они прямо на нас забили. Не отвечают на звонки, не приходят на комитеты - просто игнорируют. А если что, то бегут на Банковую жаловаться".

Детали: Об этом УП рассказал один из нардепов "СН", причастенный к идее интерпелляции. Если Рада проголосует за законопроект об интерпелляции, то по решению профильного комитета сможет вызвать на отчет отдельного министра и простым голосованием в 226 голосов уволить его.

Среди около ста инициаторов этого законопроекта есть фамилии председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, председателя фракции "СН" Давида Арахамия, депутатов "Слуги народа" Юрия Аристова, Александра Корниенко, Михаила Радуцкого, Никиты Потураева, Дмитрия Наталухи, Андрея Мотовиловца и других.

Отмечается, что соответствующая инициатива несколько вывела Банковую.

Прямая речь собеседника в "Слуге народа": "Ермак звонил руководителям фракции и комитетов, чтобы парламент этот законопроект не рассматривал, потому что он типа "очень вредный". Ясно, что для Банковой вредный".

Несмотря на просьбы с ОПУ законопроект уже рассмотрели несколько комитетов.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийВерховная РадаКабинет министровОфис президентаАндрей Ермак
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