Взорван автомобль "Укрпочты": украдено 2,5 миллиона

На Полтавщине неизвестные совершили нападение на автомобиль "Укрпочты" и похитили более 2,5 миллиона гривен.

Источник: полиция Полтавской области, "Укрпочта"

Дословно: "Около 10 часов 7 июля в полици. Полтавщины поступило сообщение, что вблизи с. Тишки, Лубенского района, неизвестные взорвали автомобиль "Газель", который принадлежит Укрпочте, и завладели деньгами в сумме более двух с половиной миллионов гривен и табельным пистолетом охранника".

Детали: В результате разбойного нападения два человека, находившихся в автомобиле, получили телесные повреждения.

Сейчас полиция осуществляет оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию особо опасных преступников.

По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками статьи 15, части 2 п. 6 ст. 115 (покушение на убийство) и части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10-ти до 15-ти лет или пожизненное лишение свободы.

В "Укрпочте" сообщают, что двое пострадавших сотрудников компани госпитализированы в больницу, им оперативно оказывается медицинская помощь.

Уточняется, что неизвестные взорвали автомобиль, который доставлял корреспонденцию по маршруту Лубны - Лохвица. Злоумышленники похитили около 2,5 млн грн, окончательная сумма убытков компании выясняется.