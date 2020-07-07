В Луганской области возле Северодонецка горят леса на площади 85 гектаров.

Источник: сообщение управления ДСНС в Луганской области, полиция Луганщины

Дословно: "По состоянию на 07 июля 8:11 ч, ​​пожар площадью примерно 85 га - локализован. Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Сейчас продолжается ликвидация".

Детали: В то же время спасатели отмечают, что в связи с порывистым ветром возникло еще несколько верховых лесных пожаров, которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района.

Эти поселки эвакуируют. На месте работают 210 человек личного состава и 47 единиц пожарной техники.

Также на помощь прибыли спасатели из Донецкой области в количестве 71 человек личного состава и 11 единиц пожарной техники.

фото ДСНС

Сообщается, что вскоре к ликвидации этой масштабной пожара присоединятся также харьковские и полтавские спасатели.

Видео пожара также опубликува местный нардеп Сергей Шахов.

В полиции рассказали, что в районе пгт. Боровское огонь с поля перекинулся на забор жилого дома, в районе села Метелкино горит трава и нежилой дом, в районе городской свалки горит лес, огонь перекинулся на населенный пункт Смоляниново.

Обновлено от 17:35: В связи с порывистым ветром (до 25 м / с) и высокой температурой воздуха (+38) произошло распространение пожара на с. Смоляниново Новоайдарского района. Предварительно 1 человек погиб и 4 госпитализированы в больницу.