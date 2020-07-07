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Масштабный лесной пожар вспыхнул на Луганщине, эвакуируют поселки

Вторник, 7 июля 2020, 16:45

В Луганской области возле Северодонецка горят леса на площади 85 гектаров.

Источник: сообщение управления ДСНС в Луганской области, полиция Луганщины

Дословно: "По состоянию на 07 июля 8:11 ч, ​​пожар площадью примерно 85 га - локализован. Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Сейчас продолжается ликвидация".

Детали: В то же время спасатели отмечают, что в связи с порывистым ветром возникло еще несколько верховых лесных пожаров, которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района.

Эти поселки эвакуируют. На месте работают 210 человек личного состава и 47 единиц пожарной техники.

Также на помощь прибыли спасатели из Донецкой области в количестве 71 человек личного состава и 11 единиц пожарной техники.

 
фото ДСНС

Сообщается, что вскоре к ликвидации этой масштабной пожара присоединятся также харьковские и полтавские спасатели.

Видео пожара также опубликува местный нардеп Сергей Шахов.

В полиции рассказали, что в районе пгт. Боровское огонь с поля перекинулся на забор жилого дома, в районе села Метелкино горит трава и нежилой дом, в районе городской свалки горит лес, огонь перекинулся на населенный пункт Смоляниново.

Украинская правда
Темы: пожарчрезвычайное происшествие


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