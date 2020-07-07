СБУшники задержали банду во время похищения человека

Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе межэтническую организованную группировку, которая терроризировала граждан и держала в страхе предпринимателей региона – четырех организаторов банды задержали при попытке похищения человека.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По данным следствия, в состав банды входило более 10 жителей областного центра. Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, за решение которых требовали из пострадавших крупные суммы денег. В случае их неуплаты фигуранты угрожали людям насилием и физической расправой.

По оперативной информации, деятельность группы контролировал "вор в законе" по кличке "Лоту Гули", который скрывается за границей от украинского правосудия.

Сотрудники СБУ заранее получили информацию о подготовке участниками банды похищения местного предпринимателя, чтобы "выбить" из него деньги. Правоохранители задержали похитителей "на горячем".

В помещениях злоумышленников правоохранители обнаружили доказательства противоправной деятельности, направлены на экспертизу.