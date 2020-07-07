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Масштабный пожар на Луганщине: 4 погибших, 9 человек в больнице

Вторник, 7 июля 2020, 18:49

В масштабных пожарах на территории Новоайдарского района Луганской области предварительно погибли четыре и пострадали девять человек.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Предварительно 4 человека погибли и 9 госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в с. Смоляниново.

Что предшествовало: 6 июля в 13 час. 21 мин. вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничества возник лесной пожар на площади около 50 гектаров, из них верховой - 20 га. В 8 часов. 11 мин. 7 июля пожар локализован, в то же время в связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (+38) позже огонь распространился на село Смоляниново Новоайдарского района.

Также пожарные ликвидируют пожар вблизи с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого (верховой пожар) составляет около 40 га.

Украинская правда
Темы: пожарЛуганская область


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