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Количество заражений COVID-19 в Украине превысила 50 тысяч, сутки показали новый "скачек"

Среда, 8 июля 2020, 09:11

7 июля в Украине снова возросло количество новых случаев коронавирусной болезни – COVIID-19 подтвердился у 807 человек, умерли от осложнений 23 человека, но выздоровели аж 926 человек за сутки.

Источник: данные СНБО

Детали: Количество зарегистрированных за все время пандемии случаев достигло 50 414, из них 1 306 стали летальными, но 23 119 человек уже выздоровели.

Сейчас коронавирусом болеют 25 989 человек.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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