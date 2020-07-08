Из Украины выдворили 2 россиян: работали на спецслужбы Кремля и готовили преступления
Правоохранители сообщают, что из Украины выдворили двух россиян, которые работали на спецслужбы РФ и готовили совершение тяжких преступлений на территории нашей страны.
Источник: Департамент стратегических расследований Национальной полиции в Telegram
Дословно: "8 июля оперативники Департамента стратегических расследований с сотрудниками Государственной миграционной службы Украины принудительно выдворили двух граждан Российской Федерации за пределы Украины".
Детали: Россиян задержали 8 июля во время спецоперации в Киеве.
По данным правоохранителей, злоумышленники прибыли в столицу с целью совершения ряда тяжких преступлений для дестабилизации ситуации в Украине.
Отмечается, что выдворенные россияне были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран.
Что было раньше: Двух россиян, которые готовили преступления в Украине, задержали 7 июня в Шевченковском районе столицы.