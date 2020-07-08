Шарий заявил, что у Зеленского "заказали его убийство". Офис президента отвечает

Блогер Анатолий Шарий, ведущий и активную политическую кампанию, обвинил Офис президента Владимира Зеленского в "заказе своего политического убийства", у главы государства называют эти обвинения смехотворными.

Источник: Шарий в видеоблоге, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в комментарии УП

Детали: После выхода материала "Слидство.Info" о том, что Шарий уже почти год владеет виллой на испанском Коста Дорадо за миллион евро, Шарий записал очередное видео, в котором подтвердил, что имеет недвижимость в Испании, но опроверг ее цену, отметив, стоила вилла 3 миллиона евро.

Более того Шарий утверждает, что это Офис президента заказал дискредитационную информкампанию против него и даже что Служба безопасности Украины планирует его убийство. При этом Шарий использует якобы признание гражданина Украины, который скрывается в Испании от украинского правосудия.

В Офисе президента "Украинской правде" эту ситуацию прокомментировали следующим образом: Шарий искусственно нагнетает свой рейтинг, используя имя главы государства, находит людей, которые сотрудничали или работают на команду "Слуги народа" и пытается "лепить какие-то истории, которые ему выгодны, пользуясь тем, что у многих людей есть негативные эмоции к Шарию, которого считают прокремлевским блогером".

Прямая речь Кирилла Тимошенко: "Вся кампания Шария, которая началась несколько месяцев назад, по моему мнению, это исключительно для того, чтобы поднять рейтинг и приковать внимание к его недопартии.

Знаете, всегда легче прикрепиться к тому, у кого выше рейтинг и лучшие цифры. Он пытается прилепиться к Зеленскому и создать искусственный конфликт. Хотя на самом деле ни Офису президента, ни президенту лично вообще неинтересно, кто такой Шарий, чем он занимается и так далее. Человек создает искусственный конфликт исключительно для рейтингов...

Обвинять в чем-то Офис президента или другие структуры - это просто смешно. Что касается СБУ, то это история из разряда "давайте запишем какого товарища, который скажет, что его заказало СБУ". Я думаю, что завтра Шарий может таких людей 50 наснимать".

Справка: Анатолий Шарий - бывший журналист, бежал из Украины в 2012 году и получил политическое убежище в Литве. Впоследствии начал вести политический блог на канале YouTube, который сегодня насчитывает более 2 миллионов подписчиков.

Риторику Шария часто называют пророссийской и прокремлевской, за что он обижается и даже подает в суд. Правда, по данным партнера Youtube - сервиса Tubular, по итогам весны около 40% YouTube-аудитории Шария - из России.

Летом 2019 года Шарий, находясь за рубежом, объявил о создании политической партии и назвал ее "Партия Шария". Новая структура решила сразу побороться за места в Верховной Раде. Центральная избирательная комиссия сначала зарегистрировала Шария кандидатом в депутаты, однако затем отменила регистрацию, поскольку он не проживает в Украине с 2012 года.

Мужчина тщательно скрывает местоположение, ссылаясь на вопрос безопасности. Из фотографий в соцсетях можно понять, что Шарий и его жена Ольга живут где-то в Европе. В последнее время на страницах в соцсетях супруги все чаще появляются виды южных стран. Пейзажи там часто подобные Коста-Дорада.

Сейчас сторонники беглогоблогера готовятся к местным выборам, которые состоятся осенью. Рейтинги партии, особенно на юге и востоке страны, ощутимо растут. В то же время к финансированию Партии Шария много вопросов. Сам блогер и его жена во время прошлогодней парламентской кампании деклараций по средствам не подали. О способах заработка политиков неизвестно.