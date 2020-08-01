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Суд в США отменил смертный приговор террористу с Бостонского марафона

Суббота, 1 августа 2020, 02:59
Суд в США отменил смертный приговор террористу с Бостонского марафона

В США Федеральный апелляционный суд отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, который совершил взрывы на Бостонский марафон в 2013 году, и направил этот приговор на новый пересмотр в суде низшей инстанции.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Первый окружной апелляционный суд в Бостоне подтвердил большую часть обвинений против Царнаева, чеченца по национальности и натурализованного гражданина США. Однако суд постановил, что суд низшей инстанции должен с самого начала провести слушания относительно того, действительно ли Царнаєв заслуживает именно смертного приговора за те преступления, в которых он признан виновным и которые предусматривают наказание в виде в том числе и смертной казни.

Напомним: Джохар Царнаев, в то время 19-летний, и его старший брат Тамерлан Царнаев 15 апреля 2013 года взорвали два самодельных взрывных устройства, сделанные из кастрюль-скороварок, у финишной линии традиционного ежегодного Бостонского марафона. В результате три человека погибли и еще 264 человека были ранены. Через три дня, когда братьев преследовала полиция, они убили еще одного человека, сотрудника полиции.

В 2015 году Царнаева признали виновным по всем 30 обвинениям, которые ему выдвигали и 17 из которых предусматривают возможность смертной казни, и приговорили к смертной казни. С тех пор ведутся апелляционные процессы.

Царнаев и его адвокаты не отрицают, что он совершил нападение. Но они утверждают, что главным виновником был его старший брат Тамерлан, который погиб при задержании, и поэтому смертная казнь Джохару несправедлива.

Темы: СШАтерактсуд
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