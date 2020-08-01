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В Португалии потерпел крушение скоростной поезд: 2 погибших, десятки ранены

Суббота, 1 августа 2020, 11:40
В Португалии потерпел крушение скоростной поезд: 2 погибших, десятки ранены
EPA

Неподалеку от города Коимбра в Португалии в результате железнодорожной катастрофы два человека погибли и более трех десятков травмированы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Поезд ехал из Лиссабона в Брагу с остановками в городах Коимбра и Порту. Однако около 15:30 в пятницу он врезался в машину по обслуживанию железной дороги в городке Суре.

На борту поезда Alfa Pendular, который является самым быстрым в Португалии, было более 200 пассажиров. По словам мэра Суре, двое погибших работали на железнодорожных путях, когда произошло столкновение.

На место происшествия прибыли экстренные службы, в том числе 163 спасатели и два медицинских вертолета.

Очевидец сообщил португальской газете Diário de Noticias, что в результате аварии в поезде возникла паника.

"Вагон останавливался около 10 или 15 секунд. Люди кричали и лежали на земле. Затем вагон начал заполняться пылью. Мы застряли внутри, потому что двери были повреждены. Кто-то успел выломать одну из них, и мы начали вылезать и помогать другим вылезать", - рассказал пассажир поезда.

Португальский министр по вопросам инфраструктуры и жилищного хозяйства заявил, что правительство проведет расследование причины аварии.

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Темы: Португалияжелезная дорогаавария
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