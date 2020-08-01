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Украина обновила список "зеленых" и "красных" государств

Суббота, 1 августа 2020, 13:37
Украина обновила список зеленых и красных государств

С 1 августа в Украине начала действовать новая классификация стран "зеленой" и "красной" зон, которая определяет необходимость самоизоляции или сдачи теста после возвращении из-за границы, также вступили в силу новые правила возвращения.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Отныне в "красный список" Украина включая государства, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине. Или же если прирост числа инфицированных в них за последние 14 дней превышает аналогичный за прошедшие 14 дней на 30%. Ранее Украина принимала во внимание количество активных больных с коронавирусом на 100 тысяч населения.

Учитывая новое распределение, Минздрав в субботу утром опубликовал обновленный список государств "зеленой" и "красной" зоны. Данные указаны по состоянию на 31 июля.

В страны "зеленой" зоны вошли Украина, а также такие государства как Швеция, Португалия, Хорватия, Беларусь, Великобритания, Турция, Словения, Египет и Италия.

В "красную зону" вошли Китай, Венгрия, Грузия, Германия, Чехия, Болгария, Албания, Черногория, Польша, Франция, Россия.

Полный список доступен по ссылке.

Следует подчеркнуть, что статус курортных стран, принимающих у себя украинцев, по сравнению с последним пересмотром не изменился. Албания, Болгария и Черногория остались "красными", а Турция, Египет и Хорватия - "зелеными".

Как сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, по новым правилам с 1 августа люди, которые приезжают из страны "зеленой зоны", должны иметь полис медицинского страхования и без самоизоляции и без проведения тестов проходят на территорию Украины, сообщает агентство УНИАН.

Украинцы и иностранцы, путешествующие из стран "красной зоны", должны иметь полис медицинского страхования, а также обязаны или пойти на 14 дней в изоляции, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования , сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.

Минздрав будет обновлять список стран со значительным уровнем распространения COVID-19 каждые 7 дней.

Стоит отметить, что обновленный список Минздрав не содержит ошибок, о которой шла речь в статье ЕвроПравды "Страна Идти и другие шедевры перевода: как действия Минздрава создают проблемы для Украины в мире".

Список был изменен после дальнейшей критики в соцсетях. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что министерство иностранных дел поможет коллегам с Минздрава исправить ошибки в списке стран, где были неправильно указаны географические названия.

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Темы: карантинCovid-2019коронавирусмирграница
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