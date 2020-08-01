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Спецслужбы РФ проводят спецоперации для вражды и смены власти в Украине – глава СВР

Суббота, 1 августа 2020, 14:56

Глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк заявляет, что Россия несет для Украины военные, экономические и политические угрозы, пытается внести раздор в украинское общество с помощью спецопераций.

Источник: статья Кондратюка в ZN.ua

Прямая речь: "Мы фиксируем попытки российских спецслужб проводить специальные операции для внесения раздора в украинское общество и подрыва основ украинской государственности.

Ставка делается на системную дискредитацию украинской национальной идеи и западного цивилизационного выбора, демонстрацию "искусственности украинской идентичности и государства" (в последнее время этот дискурс нам навязывают как извне, так и изнутри).

Москва активно манипулирует фактором временно оккупированных территорий, пытаясь противопоставить народ Украины и "киевскую власть", которая якобы изменила предвыборные обещания относительно долгожданного мира в Донбассе.

Политическая цель РФ – дестабилизировать общественно-политическую жизнь до такого уровня, чтобы Кремль был в состоянии поставить вопрос необходимости "гуманитарной помощи" и перекрыть кислород Украине "братскими" объятиями.

Фактически, речь идет о попытках разжигания на территории нашего государства "войны всех против всех" и проведения на этом фоне политически диверсионной и/или силовой операции по изменению руководства государства в среднесрочной перспективе".

Детали: По словам Кондратюка, "формы и методы, которые использует РФ, весьма разнообразны, поливариантны, нешаблонны".

Чаще всего, пишет глава СВР, своеобразными "фирменными инструментами" становятся провокации, использование агентуры влияния, террор и политические убийства, что неоднократно подтверждалось как в Украине (убийства разведчика Максима Шаповала и российского политика Дениса Вороненкова в Киеве, контрразведчика Александра Хараберюша в Мариуполе и пр.), так и за ее пределами.

Последним примером Кондратюк называет убийства российских политэмигрантов Зелимхана Хангошвили в Берлине (Германия) и Мамихана Умарова в окрестностях Вены (Австрия).

Темы: разведкаРосcияпропаганда


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