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Умер замкомандира УДА комбат Червень

Суббота, 1 августа 2020, 17:36
Умер замкомандира УДА комбат Червень

Заместитель командующего Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей Гергерт (Червень) скончался после продолжительной болезни.

Источник: сообщение батальона в Facebook

Дословно: "Дорогие собратья, друзья, патриоты Украины, с грустью сообщаем, что остановилось сердце нашего комбата друга Червня Андрей Гергерт. Украинская земля потеряла великого сына, отважного воина, преданного отца и любящего мужа. Небесный батальон пополнил еще один Герой Украины, который преданно защищал независимость Родины".

Детали: отмечается, что Гергерт долгое время боролся с тяжелой болезнью.

Предыстория: ранее сообщалось, что бойцу поставили диагноз – рак желудка. Он лечился в Австрии, в Киеве и Львове, но болезнь прогрессировала.

 
Андрей Гергерт (Червень)

Украинская правда

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Темы: добровольцы
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