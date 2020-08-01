Умер замкомандира УДА комбат Червень

Заместитель командующего Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей Гергерт (Червень) скончался после продолжительной болезни.

Источник: сообщение батальона в Facebook

Дословно: "Дорогие собратья, друзья, патриоты Украины, с грустью сообщаем, что остановилось сердце нашего комбата друга Червня Андрей Гергерт. Украинская земля потеряла великого сына, отважного воина, преданного отца и любящего мужа. Небесный батальон пополнил еще один Герой Украины, который преданно защищал независимость Родины".

Детали: отмечается, что Гергерт долгое время боролся с тяжелой болезнью.

Предыстория: ранее сообщалось, что бойцу поставили диагноз – рак желудка. Он лечился в Австрии, в Киеве и Львове, но болезнь прогрессировала.