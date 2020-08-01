Вместо автомата Калашникова: пограничников вооружили винтовками как у НАТО

10 отдельный отряд оперативного реагирования "ДОЗОР" Госпогранслужбы получил новые штурмовые винтовки UAR-15 под патрон 5,56×45 мм. Это наиболее распространенный калибр оружия в странах Северо-Атлантического Альянса.

Источник: ГПС Украины в facebook

Детали: Планируется, что UAR-15 на вооружении пограничников полностью заменит автомат Калашникова. Винтовка имеет модульную компоновку, верхняя часть ствольной коробки и цевье имеют направляющие типа Пикатини для установки прицельных приспособлений и других тактических аксессуаров.

Винтовку изготавливают в Украине из отечественных и американских комплектующих. В частности, ствол и ударно-спусковой механизм, от которых напрямую зависит кучность стрельбы, изготовлены в США в компании Daniel Defense.

Дословно: "В этой модели применена газовая система "CARBINE" с регулируемым газовым блоком, что обеспечивает более плавную работу автоматики. Модульная конструкция позволяет легко производить замену всевозможных компонентов: приклада, цевья, пистолетной рукоятки и других навесных принадлежностей, тем самым настраивая винтовку для удобства в эксплуатации".