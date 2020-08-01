Нападение на женщину в поезде Киев-Мариуполь: злоумышленника отправили за решетку

Соломенский райсуд Киева арестовал на 2 месяца без права внесения залога мужчину, которого обвиняют в нападении на Анастасию Луговую, произошедшем в поезде Киев-Мариуполь.

Источник: пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: В поезде сообщением "Киев—Мариуполь" ночью 31 июля неизвестный без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала с несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать.

Пострадавшая рассказала, что ночью 31 июля около трех часов ночи она проснулась от ударов по голове в купе поезда. Мужчина, одетый лишь в трусы, схватил женщину за горло. Она начала кричать, от чего проснулся ее сын, который также начал кричать и просить не бить маму". Мужчина собирался ударить и ребенка, однако женщина пообещала выполнить его требования, и попросила не трогать сына.

Женщина была вынуждена пойти в купе к злоумышленнику, но тем временем громко заплакал ее сын, и она под предлогом его успокоить смогла убежать от нападавшего.

Анастасия Луговая отметила, что звала на помощь, однако ее смог защитить лишь проводник соседнего вагона.

В Киеве мужчину задержали правоохранители. По словам пресс-секретаря столичной прокуратуры, Соломенский райсуд Киева 1 августа арестовал злоумышленника на 2 месяца без права внесения залога.

Мужчине инкриминируют ч. 1 ст. 153 и ч. 2 ст. 122 УК Украины (умышленные телесные повреждения средней тяжести совершенные с целью запугивания потерпевшего). Статья предусматривает исправительные работы на срок до двух лет или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Как сообщил заместитель министра Внутренних дел Антон Геращенко, речь о ранее судимом Виталии Рудзько 1975 года рождения.