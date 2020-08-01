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В Нидерландах отменили масштабный гей-парад из-за коронавируса

Суббота, 1 августа 2020, 23:43
В Нидерландах отменили масштабный гей-парад из-за коронавируса

В связи с эпидемией коронавирусной инфекции в Нидерландах отменили традиционный гей-парад, который должен был проходить в Амстердаме в начале августа.

Источник: Укринформ

Детали: Прайд проходит каждый год и длится в течение нескольких дней. Мероприятие включает концерты, вечеринки и массовые гуляния. Самым громким событием является парад на каналах Амстердама, в котором принимают участие 80 лодок.

В этом году из-за эпидемии Covid-19 проводить массовые мероприятия запретили. Поэтому гей-прайд, по предварительным данным, перенесли на август следующего года.

При этом организаторы прайда изучают возможность проведения в этом году значительно меньшего по масштабам мероприятия.

Напомним: ОО "Киевпрайд" впервые в истории украинского прайд-движения провела Марш Равенства в онлайн формате из-за эпидемии.

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Темы: права человекаНидерланды
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