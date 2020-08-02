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Microsoft передумала покупать TikTok – СМИ

Воскресенье, 2 августа 2020, 03:02

Американская компания Microsoft приостановила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok. На это повлияли слова президента США Дональда Трампа, который заявил о возможности запрета соцсети.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: TikTok разработан и принадлежит китайской компании ByteDance.

По информации издания, переговоры могут возобновиться в случае, если администрация Трампа объяснит свою позицию по соцсети.

Что предшествовало: Вечером 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok.

В это же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечается, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США

Представители владельца приложения настаивают, что не предают данные пользователей официальному Пекину.

Украинская правда
Темы: соцсетиСШАКитай


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