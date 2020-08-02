Синоптики рассказали, когда в Украину вернется жара

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни отсутствие жары и осадков, лишь местами пройдут небольшие дожди. Достаточно высокая температура установится в середине следующей недели.

Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 2 августа ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь днем в восточных и северо-восточных областях местами небольшие дожди.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, на юге до 18°; днем 21-26°.

Кроме того, 2 августа в восточных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской и Сумской областях - чрезвычайный уровень пожарной опасности.

3-4 августа также ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в Карпатах и Прикарпатье днем 4 августа грозовые дожди. Температура 3 августа ночью 8-13°, днем 22-27°, 4 августа ночью 11-16°, днем 25-30°.

4 августа в Киеве переменная облачность, днем 27-29° тепла, ночью от +14 до +16.

Днем 5 августа почти на всю территорию страны вернется жара – 27-31°, лишь на востоке 20-22° и местами дожди.