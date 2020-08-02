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На Черкасчине произошло ДТП с тремя автомобилями, есть пострадавшие и погибший

Воскресенье, 2 августа 2020, 14:18
На Черкасчине произошло ДТП с тремя автомобилями, есть пострадавшие и погибший

В Черкасской области в воскресенье в результате ДТП с участием трех автомобилей погиб человек, еще 4 пострадали.

Источник: ГСЧС

Дословно: "2 августа около 7 утра на автодороге Черкассы- Золотоноша, вблизи села Деньги Золотоношского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

В результате ДТП водитель одного из автомобилей погиб на месте происшествия, еще 4 человека травмированы".

Детали: Спасатели дежурного караула золотоношской государственной пожарно-спасательной части, которые прибыли к месту происшествия, провели работы по деблокированию травмированного пассажира и погибшего водителя одного из автомобилей ВАЗ.

 

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Темы: ДТПавтоЧеркасская область
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